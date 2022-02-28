Отмечается, что сами переговоры еще не начались. В зале ждут участников делегаций.
Накануне, 27 февраля в белорусский город Гомель прибыла делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским. На украинско-белорусской границе должны пройти переговоры с делегацией Украины по урегулированию ситуации в этой стране.
Переговоры в Гомельской области должны были состояться накануне, однако украинская сторона до последнего отказывалась направлять своих представителей в Белоруссию. В последний момент, после телефонного разговора с президентом республики Александром Лукашенко, украинский лидер Владимир Зеленский согласился участвовать в переговорах. До места их проведения украинская делегация добиралась через Польшу. В ее составе — министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точинский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и другие.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.