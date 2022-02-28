Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей присутствует на переговорах между Россией и Украиной в Гомельской области. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент РИА Новости

В Офисе Зеленского назвали цель переговоров с РФ © пресс-служба президента Украины

Накануне, 27 февраля в белорусский город Гомель прибыла делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским. На украинско-белорусской границе должны пройти переговоры с делегацией Украины по урегулированию ситуации в этой стране.

Переговоры в Гомельской области должны были состояться накануне, однако украинская сторона до последнего отказывалась направлять своих представителей в Белоруссию. В последний момент, после телефонного разговора с президентом республики Александром Лукашенко, украинский лидер Владимир Зеленский согласился участвовать в переговорах. До места их проведения украинская делегация добиралась через Польшу. В ее составе — министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точинский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и другие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.