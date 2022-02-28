Вандалы проникли на территорию дипмиссии Белоруссии в Литве и заменили государственный флаг Белоруссии на символику оппозиции и флаг Украины, сообщает 28 февраля Sputnik Литва

Инцидент произошел в Вильнюсе в воскресенье, 27 февраля. ЦИК Белоруссии подвел итоги референдума по внесению изменений в конституцию страны © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Двое посторонних, проникшие на территорию посольства Белоруссии и сняли государственный флаг страны. Вместо него они вывесили флаг белорусской оппозиции и флаг Украины.

«Задержаны двое мужчин 1994-го и 1989 года рождения. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов иностранного государства, страны Евросоюза или международной общественной организации», — говорится в сообщении.

Также на территории посольства полицейские нашли три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.