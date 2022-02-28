Инцидент произошел в Вильнюсе в воскресенье, 27 февраля.
Двое посторонних, проникшие на территорию посольства Белоруссии и сняли государственный флаг страны. Вместо него они вывесили флаг белорусской оппозиции и флаг Украины.
«Задержаны двое мужчин 1994-го и 1989 года рождения. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов иностранного государства, страны Евросоюза или международной общественной организации», — говорится в сообщении.
Также на территории посольства полицейские нашли три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.