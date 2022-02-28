Украинские националисты расстреливают жителей Луганской Народной республики (ЛНР). Об этом 28 февраля сообщили на сайте Следственного комитета РФ

Минобороны РФ: украинские националисты убили четырёх офицеров ВСУ © Twitter, Національний Корпус сказали в ведомстве.

Там также обратили внимание на то, что в Мариуполе украинские националисты удерживают граждан, прикрываясь ими как живым щитом из-за опасений штурма.

«Фактически гражданское население является заложниками. На опубликованных в СМИ и социальных сетях кадрах видно, что украинские военные стреляют в людей, которые пытаются покинуть город», — подчеркнули в ведомстве.

В СК РФ добавили, что данные действия украинских военных и националистов, а также использование наступательного вооружения и бессмысленное разрушение городов — серьезнейшие нарушения норм международного права и квалифицируются как военные преступления.

«Кроме того, достоверно известно, что западное вооружение, которое оставляют украинские силовики в Донбассе, имеет наступательный, а не оборонный характер. И оно также использовалось против мирных жителей», — отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.