Дети беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) с понедельника пойдут в подмосковные школы. Об этом сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко 28 февраля в эфире «Россия 24»

«Ради детей»: беженцы из Донбасса рассказали об эвакуации © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Она отметила, что «все дети с сегодняшнего дня пойдут в школу». При этом важно, что они будут учиться не отдельно, а вместе с теми ребятами, которые уже занимаются. Святенко пояснила, что уровень подготовки ребят может быть разным, и поэтому важно обеспечить дополнительное образование для школьников из Донбасса. По ее словам, сейчас ведется работа по обеспечению детей планшетами.

Сенатор также рассказала, что для беженцев открываются детские сады, с сегодняшнего дня с родителями работают службы занятости, которые предоставляют вакансии. Люди хотели бы работать.

Она уточнила, что многие из беженцев планируют вернуться обратно домой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.