«Я посетила пункт временного размещения беженцев в Волоколамске. Вместе с фондом "Благовест" привезли книги, которые нужны детям», — сказала сенатор.
Она отметила, что «все дети с сегодняшнего дня пойдут в школу». При этом важно, что они будут учиться не отдельно, а вместе с теми ребятами, которые уже занимаются. Святенко пояснила, что уровень подготовки ребят может быть разным, и поэтому важно обеспечить дополнительное образование для школьников из Донбасса. По ее словам, сейчас ведется работа по обеспечению детей планшетами.
Сенатор также рассказала, что для беженцев открываются детские сады, с сегодняшнего дня с родителями работают службы занятости, которые предоставляют вакансии. Люди хотели бы работать.
Она уточнила, что многие из беженцев планируют вернуться обратно домой.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.