Пекин и Москва продолжат торговое сотрудничество, заявил 28 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости

«Китай и Россия будут продолжать нормальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», — сообщил дипломат.

Представитель КНР также призвал все стороны «как можно скорее вернуться на путь дипломатических переговоров и политического урегулирования и добиться всеобъемлющего урегулирования украинского вопроса путем диалога и переговоров». Захарова: У России есть друзья, прежде всего Китай © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Комментируя отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, Ван Вэньбинь отметил, что односторонние санкции не могут урегулировать проблемы, а могут породить новые.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Страны ЕС и США объявили о санкциях в отношении ряда физических лиц, банков и секторов экономики РФ.