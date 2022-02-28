Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля в Telegram вновь обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины по особой процедуре

Искупить вину кровью: Зеленский зовет на помощь преступников © скриншот видео

На днях Зеленский заявил, что настал решающий момент, чтобы «прекратить многолетние обсуждения» и принять решение о членстве Украины в ЕС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.