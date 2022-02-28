Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля в своем обращении подтвердил, что из украинских тюрем будут освобождены осужденные с боевым опытом

Ранее о своем освобождении сообщил бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, который находился в СИЗО в качестве обвиняемого по делу о создании ЧВК. Согласно Офису генпрокурора Украины, из мест лишения свободы ради участия в боевых действиях против РФ освобождены Сергей Торбин (осужден по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк) и Дмитрий Балабуха (убийство гражданского), причем Торбину разрешили набрать десять человек из числа заключенных для формирования своего отряда. Известно, что прошение об «отправке на фронт» написал экс-командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко, причастный к убийствам и грабежам в Донбассе. Массовое бегство патриотов Украины. Зачем Зеленский раздал оружие и выпустил уголовников

«Участники боевых действий с боевым опытом будут освобождены из-под ареста и смогут компенсировать свою вину в самых жарких точках войны», — сказал Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.