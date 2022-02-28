Пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале 28 февраля назвала ключевую цель переговоров с РФ

«Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины», — говорится в заявлении.

Ранее в Гомельскую область Белоруссии прибыли делегации Киева и Москвы. Переговоры о всеобщей передышке. Почему она нужна России и Украине © eer.ru

Делегацию РФ возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

В делегации Украины — министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точинский, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.