Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией в Гомельскую область на вертолетах, передает 28 февраля корреспондент РИА Новости

«Не договориться». Белорусский эксперт о том, зачем Украине нужны переговоры с Россией © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

В состав делегации вошел министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы министерства иностранных дел Николай Точинский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Переговоры состоятся в Гомельской области Белоруссии.

Ранее сообщалось, что делегация Украины, опасаясь за свою безопасность, отправилась в Белоруссию через территорию Польши, через пункт пропуска «Варшавский мост» (Брест).

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.