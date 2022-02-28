«Персонал Запорожской АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», — говорится в сообщении. Радиоактивный фон в норме», — говорится в сообщении.
Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе, она находится на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар.
Ранее, 24 февраля, российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы предотвратить возможные провокации. Отработанное ядерное топливо на станции представляет опасность.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил об операции по денацификации и демилитаризации Украины. В Минобороны РФ подчеркивают, что удары наносятся по военным объектам, мирному населению ничего не угрожает.