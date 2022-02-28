Российские военные взяли под контроль Бердянск и Энергодар и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС, сообщили 28 февраля в Минобороны РФ, пишет РИА Новости

«Персонал Запорожской АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», — говорится в сообщении. Радиоактивный фон в норме», — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе, она находится на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар.

Ранее, 24 февраля, российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы предотвратить возможные провокации. Отработанное ядерное топливо на станции представляет опасность. Российская армия охраняет Чернобыльскую АЭС вместе с украинскими военными © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил об операции по денацификации и демилитаризации Украины. В Минобороны РФ подчеркивают, что удары наносятся по военным объектам, мирному населению ничего не угрожает.