Военная авиация РФ взяла под контроль воздушное пространство над Украиной, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости 28 февраля

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — сообщил Конашенков.

По его словам, за последние сутки Воздушно-космические силы России уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.

Всего с начала операции ВС РФ были поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, из них 31 пункт управления и узел связи ВСУ, сообщил представитель Минобороны. Донбасс под обстрелами, тревога в Черкассах, слухи о «вагнеровцах». Хроника событий на Украине на 10:00 28 февраля © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Также выведено из строя 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудия полевой артиллерии и минометов, 274 единиц специальной военной автомобильной техники.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.