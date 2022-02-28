Мурманская область, Камчатка и Хабаровский край подготовили пункты временного размещения для беженцев из Донбасса, Чукотка окажет помощь детям-беженцам, которые пойдут в школы и вузы. Об этом сообщили в представительствах правительств регионов 28 февраля

В Мурманской области для беженцев из Донбасса подготовлено 16 пунктов временного размещения, которые могут принять более 440 человек. При необходимости власти края готовы принять еще 300 человек. Открыты пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Крым собирает гуманитарную помощь и ждет беженцев из Донбасса © Единая Россия

В Камчатском крае для беженцев готовят базы отдыха и общежитие, детям предоставят места в детсадах и школах. Власти края отметили, что на Камчатку еще в 2014 году прибыли более 400 беженцев из Донбасса, и многие остались жить и работать в регионе.

В Хабаровском крае сообщили о подготовке 15 пунктов временного размещения для беженцев. Пункты откроются в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, в Вяземском и Хабаровском районах. Беженцам окажут помощь в трудоустройстве, детей зачислят в школы и вузы.

Власти Чукотки предоставят помощь 115 детям-беженцам из Донбасса, которые находятся в Рязанской области. Для них купят верхнюю одежду, обувь и школьную форму.

Также все беженцы получат единовременную материальную помощь из средств федерального бюджета.

Ранее был объявлен сбор средств на помощь вынужденным переселенцам с территории ДНР и ЛНР. Оказать помощь можно на сайте Российского Красного Креста.

Ранее ситуация в Донбассе обострилась, участились обстрелы ВСУ населенных пунктов. Власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию мирного населения в Россию. Первой жителей республик приняла Ростовская область. По данным на утро 27 февраля, в РФ прибыло более 122 тысяч беженцев.