Говорить об освобождении Мариуполя пока преждевременно - отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отступают туда с линии фронта, минируют город и не выпускают из него жителей. Об этом заявил 28 февраля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Россия 24»

Генштаб Украины заявил, что полностью контролирует Мариуполь © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, поскольку «боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины».

«Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления», — добавил Басурин.

При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Востоке Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.