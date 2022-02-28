«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Ранее российская армия успешно осуществила десантную операцию на аэродроме в Гостомеле Киевской области, украинская столица была взята в окружение с Запада.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.