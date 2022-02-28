Министерство обороны России в заявлении 28 февраля предложило жителям украинской столицы покинуть город, передает РИА Новости

«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам, гражданскому населению ничего не угрожает.

Как живет Киев: Очень беспокоит вопрос мародёрства и бандитизма

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.