«Зафиксирован обстрел в 08:19 (по направлению) н.п. Новолуганское — н.п. Гольмовский: выпущено четыре мины калибром 120 мм и семь мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении СЦКК.
Ранее в ДНР сообщили о 40 фактах ведения огня со стороны ВСУ, выпущено 538 боеприпасов.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию страны и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. Обстрелы территории республик со стороны ВСУ продолжаются.
Ранее Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Из республик была начата эвакуация мирных жителей в РФ.