Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 11 мин по населенному пункту Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 28 февраля

«Зафиксирован обстрел в 08:19 (по направлению) н.п. Новолуганское — н.п. Гольмовский: выпущено четыре мины калибром 120 мм и семь мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее в ДНР сообщили о 40 фактах ведения огня со стороны ВСУ, выпущено 538 боеприпасов. Украинские военные десятки раз за сутки обстреляли ДНР © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию страны и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. Обстрелы территории республик со стороны ВСУ продолжаются.

Ранее Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Из республик была начата эвакуация мирных жителей в РФ.