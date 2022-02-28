Украинские войска за сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 февраля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

ВСУ начали применять боеприпасы с фосфором © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine заявлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.