Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас оценил санкции Запада как разрушительные для правовых систем Европы и США, передает 28 февраля РИА Новости

По словам Клишаса, санкционная политика Запада «разрушительна для правовых систем Европы и англосаксонских стран». Эксперт пояснил, как санкции США против Цетробанка РФ могут разрушить мировую финсистему © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Санкции практически уничтожили правовые институты Запада, которые складывались веками. Катастрофические последствия собственных действий для своих стран Запад поймет очень скоро», — сказал председатель комитета Совета Федерации.

Он добавил, что «сегодня все должны понимать, что никаких гарантий прав собственности, защиты капиталов и инвестиций» в европе и США больше нет.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

В результате США, ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия ограничила использование своего воздушного пространства для полетов лайнеров, связанных с Великобританией.