«Свобода слова по Фейсбуку. Боятся. Это хорошо», — написал Рогозин в своем Telegram.
Он также прикрепил скриншот уведомления от Facebook: «На ваш аккаунт наложено несколько ограничений».
Ранее Facebook ограничил страницы государственных СМИ России. Ограничения введены на фоне специальной операции по демилитаризации Украины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.