Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 27 февраля сообщил, что Facebook ввел ограничения в отношении его аккаунта

«Свобода слова по Фейсбуку. Боятся. Это хорошо», — написал Рогозин в своем Telegram.

Он также прикрепил скриншот уведомления от Facebook: «На ваш аккаунт наложено несколько ограничений».

Facebook запретил рекламу российским государственным СМИ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.