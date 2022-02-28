Кабмин Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит 28 февраля требование Украины закрыть проливы для российских военных кораблей, сообщает телеканал NTV

Члены Кабмина Турции на заседании в понедельник обсудят текущую ситуацию на Украине и дальнейшие шаги Анкары, сообщил источник в Администрации президента Турции. Посольство России в Анкаре не получало уведомлений Турции по закрытию проливов

«Украина требует от Анкары закрыть проливы для российских военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтре. Ожидается, что эта просьба будет обсуждена на заседании», — передает турецкмй телеканал.

Ранее, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в Twitter заявил о решении Турции запретить российским кораблям пересекать пролив Босфор. Анкара не выступила с соответствующим официальным заявлением.

Глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу допустил, что проливы Босфор и Дарданеллы будут закрыты для прохода российских военных кораблей, но у РФ будет право на возвращение своего флота на базу.