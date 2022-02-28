Более 180 рейсов задержаны или отменены 28 февреля утром в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание»

Евросоюз пообещал поставить Украине боевые самолеты © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.