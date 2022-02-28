Представители Украины прибыли на территорию Белоруссии для проведения переговоров с российской стороной, сообщает Sputnik Беларусь 28 февраля

«Ожидается, что встреча с российскими переговорщиками начнется сегодня утром», — сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена.

Переговоры состоятся в Гомельской области Белоруссии. Украина согласилась на переговоры с РФ в Белоруссии © Santa Fe Relocation Services / flickr

Ранее сообщалось, что делегация Украины, опасаясь за свою безопасность, отправилась в Белоруссию через территорию Польши, через пункт пропуска «Варшавский мост» (Брест).

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее, 26 февраля, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал об отказе Киева от переговоров. Он заявил, что «условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы».