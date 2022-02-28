Киев должен объявить о признании российского статуса Крыма и независимости Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в комментарии РИА Новости 28 февраля

«Со стороны Украины должно быть признание Крыма и признание независимости Луганской и Донецкой народных республик», — заявил Фикс.

После этого, по мнению представителя парламента Крыма, народ Украины изберет власть, приверженную братским отношениям с Россией. Конец водного геноцида. Днепровская вода вернется в Крым 10 марта © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса 21 февраля.



Затем, 24 февраля, президент РФ объявил о начале военной операции на Украине. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию страны и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.