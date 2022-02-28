Власти Бразилии не станут голосовать за антироссийские резолюции ООН, заявил 28 февраля на пресс-конференции президент страны Жаир Болсонару

По словам Болсонару, Бразилия не поддержит «никаких санкций или осуждения президента [РФ Владимира] Путина». Власти Мьянмы поддержали РФ в ситуации вокруг Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении. <…> Наша позиция с министром [иностранных дел Бразилии] Карлосом Франса — это баланс. И мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира, но мы не можем допустить последствий в Бразилии», — цитирует Болсонару местный портал G1.

Власти Бразилии, указал президент, в своих решениях будут руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства с Россией.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию о созыве специальной сессии Генассамблеи по ситуации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию страны и защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны сообщили, что удары наносятся по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.