«Режим работы посольства стандартный, мексиканская сторона усилила охрану миссии. Угроз не поступало, всё штатно», — сказал пресс-атташе посольства Евгений Ненашкин.
По словам дипломата, немногочисленные демонстрации численностью до 40 человек проходили перед входом в посольство трижды — в них принимают участие представители украинской диаспоры и сочувствующие им граждане Мексики.
«Посольство продолжает работать в обычном режиме, происшествий не зафиксировано», — добавил дипломат.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.