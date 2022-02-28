Мексика с началом пикетов против российской спецоперации по демилитаризации на Украине усилила охрану российского посольства в столице. Об этом сообщили в дипмиссии, передает РИА Новости

Украина максимально затянула начало переговоров с Россией © REUTERS, Andreas Gebert

По словам дипломата, немногочисленные демонстрации численностью до 40 человек проходили перед входом в посольство трижды — в них принимают участие представители украинской диаспоры и сочувствующие им граждане Мексики.

«Посольство продолжает работать в обычном режиме, происшествий не зафиксировано», — добавил дипломат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.