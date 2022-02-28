Арахамия поделился ожиданиями от переговоров с РФ

Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране украинские власти сделают «много выводов». Об этом он сообщил 28 февраля в комментариях к своему посту в Facebook

Один из пользователей в обращении к Арахамии написал, что надеется, что власти Украины после всего случившегося сделают выводы.

«Много выводов и кадровых решений», — ответил Арахамия.

Арахамия наполняет черную кассу партии Зеленского - Москаль © Давид Арахамия/Фейсбук

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.