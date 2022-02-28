Президент США Джо Байден 28 февраля проведет телефонный разговор с союзниками страны, чтобы обсудить ситуацию на Украине, сообщает Белый дом

Байден: альтернативой самым масштабным санкциям была бы третья мировая война © REUTERS, Leah Millis

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.