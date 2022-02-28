«В 11:15 по восточному времени (19:15 по мск) президент проведет телефонный разговор с союзниками и партнерами, чтобы обсудить последние события, касающиеся нападения России на Украину, и скоординировать наш совместный ответ», — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.