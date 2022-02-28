Евросоюз (ЕС) сделал исключение из санкций, запрещающих операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка (ЦБ) России. Это следует из документа, опубликованного 28 декабря в журнале ЕС

Центробанк РФ возобновит покупку золота на внутреннем рынке © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк идет о разрешении властям стран Евросоюза проводить транзакции с Центробанком РФ, если это «строго необходимо» для финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны. Государство ЕС должно немедленно информировать другие страны-члены и Еврокомиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.

Ранее Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центробанка России, «в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.