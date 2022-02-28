Власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины и проведение спецоперации. Об этом 28 февраля заявил официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун, передает РИА Новости

Россия расследует применение Киевом фосфорных боеприпасов © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он добавил также, что президент РФ Владимир Путин, правительство и российский народ продемонстрировали миру, что у них имеется более широкое видение мировых политических проблем, и что Россия может и должна защищать свои национальные интересы и единство.

Он выразил надежду, что Россия сможет «с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства».

Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.