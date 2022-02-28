«Во-первых, на мой взгляд, в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета. Во-вторых, Россия, как великая держава, обеспечивает равновесие мировых сил, которое позволяет поддерживать мир во всем мире. Считаю, что позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран», — сказал он.
Он добавил также, что президент РФ Владимир Путин, правительство и российский народ продемонстрировали миру, что у них имеется более широкое видение мировых политических проблем, и что Россия может и должна защищать свои национальные интересы и единство.
Он выразил надежду, что Россия сможет «с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства».
Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.