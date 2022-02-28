В Официальном журнале ЕС 28 февраля опубликован документ, который вводит запрет для воздушных судов из РФ на приземление, взлет, а также пролет над территорией Евросоюза. Решение вступает в силу с момента его публикации

24 февраля Россия начала спецоперацию по принуждению к миру властей Украины, развязавших в 2014 году гражданскую войну против жителей Донбасса и продолжавших убивать мирных граждан до сегодняшнего дня.

В ответ Запад, все эти годы молчаливо поддерживавший геноцид русскоязычного населения в Донбассе и игнорировавший притеснения русских на остальной территории Украины, ввел против России масштабные санкции.

«Запрещается любому воздушному судну, эксплуатируемому российскими авиаперевозчиками… или любому воздушному судну, зарегистрированному в России, или любому не зарегистрированному в России воздушному судну, которое находится в собственности или является чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом… приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза», — указывается в документе.

ВСУ уходят с позиций, у Запада заканчиваются санкции, считают в Москве. Хроника событий на 11:00 26 февраля © REUTERS, Maksim Levin

Также допускается выдача разрешения на взлет, посадку или использование воздушного пространства ЕС уполномоченными властями в том случае, если это «необходимо в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих задачам этого решения».

Однако такая процедура достаточно сложна. В частности, пожелавшая выдать такое разрешение страна должна поставить в известность другие страны-члены и Еврокомиссию о таком разрешении за две недели до его выдачи.