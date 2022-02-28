24 февраля Россия начала спецоперацию по принуждению к миру властей Украины, развязавших в 2014 году гражданскую войну против жителей Донбасса и продолжавших убивать мирных граждан до сегодняшнего дня.
В ответ Запад, все эти годы молчаливо поддерживавший геноцид русскоязычного населения в Донбассе и игнорировавший притеснения русских на остальной территории Украины, ввел против России масштабные санкции.
«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», — говорится в документе ЕС.
Однако европейцы все же оставили для себя возможность покупать и продавать активы российского центробанка. Для того, чтобы осуществлять такие транзакции, нужно лишь сообщить, что это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала антироссийские ограничения «войной» и признала, что Европа заплатит за них высокую цену.
Она не первый раз продавливает убийственные для европейцев и крайне выгодные для США решения.
В частности, именно Еврокомиссия вынудила 80% европейских клиентов «Газпрома» добиться от российской компании изменений формулы цены на газ в долгосрочных контрактах с привязки к стоимости нефти к учету биржевых котировок стоимости газа.
Это привело к тому, что на фоне энергетического кризиса в ЕС российский газ в январе стал настолько дорогим, что европейцам было выгоднее покупать американский сжиженный природный газ.
СПГ-экспортеры из США получили рекордные прибыли, причем те страны и компании, которые не отказались от нефтяной привязки в контрактах с «Газпромом», получали российский газ в несколько раз дешевле остальных.