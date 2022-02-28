Европейский союз запретил все операции по управлению активами и резервами Центрального банка России. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в Официальном журнале ЕС 28 февраля

24 февраля Россия начала спецоперацию по принуждению к миру властей Украины, развязавших в 2014 году гражданскую войну против жителей Донбасса и продолжавших убивать мирных граждан до сегодняшнего дня.

В ответ Запад, все эти годы молчаливо поддерживавший геноцид русскоязычного населения в Донбассе и игнорировавший притеснения русских на остальной территории Украины, ввел против России масштабные санкции.

«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», — говорится в документе ЕС.

Силы стратегического сдерживания России. Справка © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала антироссийские ограничения «войной» и признала, что Европа заплатит за них высокую цену.

Она не первый раз продавливает убийственные для европейцев и крайне выгодные для США решения.

В частности, именно Еврокомиссия вынудила 80% европейских клиентов «Газпрома» добиться от российской компании изменений формулы цены на газ в долгосрочных контрактах с привязки к стоимости нефти к учету биржевых котировок стоимости газа.

Это привело к тому, что на фоне энергетического кризиса в ЕС российский газ в январе стал настолько дорогим, что европейцам было выгоднее покупать американский сжиженный природный газ.

СПГ-экспортеры из США получили рекордные прибыли, причем те страны и компании, которые не отказались от нефтяной привязки в контрактах с «Газпромом», получали российский газ в несколько раз дешевле остальных.