Президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие постоянные члены Совета безопасности РФ попали под санкции австралийского правительства, сообщил премьер Скотт Моррисон

24 февраля Россия начала спецоперацию по принуждению к миру властей Украины, развязавших в 2014 году гражданскую войну против жителей Донбасса и продолжавших убивать мирных граждан до сегодняшнего дня.

В ответ на это Запад, все эти годы молчаливо поддерживавший геноцид русскоязычного населения в Донбассе и игнорировавший притеснения русских на остальной территории Украины, ввел против России масштабные санкции.

«Целевые финансовые санкции Австралии и запреты на въезд вступили в силу для российского президента и остальных постоянных членов Совета Безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева», — цитирует Моррисона РИА Новости.

Силы стратегического сдерживания России. Справка © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Это создало серьезные угрозы для безопасности России, которые невозможно было игнорировать. Вся ответственность за кровопролитие на Украине целиком и полностью лежит на киевском режиме и западных «партнерах», которые постоянно вдохновляли украинские власти на новые антироссийские шаги.