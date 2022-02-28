Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью «Евроньюс» назвала действия ЕС в отношении конфликта на Украине «войной»

Журналист спросил у чиновницы, как далеко следует заходить в проявлениях солидарности с Украиной, ведь очевидно, что европейцам придётся заплатить цену за эти меры.

«Да, мы знаем, что за каждую войну приходится платить, но наша солидарность с Украиной огромна», — ответила фон дер Ляйен.

Говоря об Украине, еврочиновница отметила, что «в этой стране разделяют наши ценности, там защищают наши принципы».

Следует отметить, что Евросоюз ранее молчаливо одобрял массовые убийства жителей Донбасса украинскими вооруженными формированиями, ни разу не потребовав от Киева выполнять взятые на себя обязательства по мирному урегулированию.

Также ЕС одобрил курс незаконных властей Украины на евроатлантическую интеграцию, закрепленный в конституции страны после госпереворота в 2014 году.

24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.