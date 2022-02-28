Украина заслуживает того, чтобы ее приняли в Европейский союз, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью «Евроньюс», опубликованном 27 февраля

Журналист спросил чиновницу, должна ли Украина стать кандидатом на вступление в ЕС.

«Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье», — сказала чиновница.

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Тем самым фон дер Ляйен отвергла призыв президента Украины Владимира Зеленского принять страну в Евросоюз «в экстренном порядке» на фоне спецоперации российских войск по принуждению Украины к миру.

В этой стране более семи лет идет гражданская война, в которой гибнут русскоязычные жители Донбасса, однако ЕС и США все эти годы подталкивали Киев к невыполнению минских соглашений по мирному урегулированию конфликта.

Параллельно Украина закрепила в конституции планы по вступлению страны в НАТО, что создало серьезные угрозы для безопасности России.

24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.