Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, которого цитирует РИА Новости, сообщил, что за поправки в конституцию на референдуме проголосовали 65,16% граждан, решение принято

"За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против — 10,07%", — сказал Карпенко.

Согласно законодательству, решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.

Принуждение к миру. Украинская сторона срывает переговоры в Белоруссии © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Принятое на референдуме решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования. ЦИК Белоруссии запланировал проведение итогового заседания комиссии по референдуму на 3 марта.

Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны.

Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.