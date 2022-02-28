"За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против — 10,07%", — сказал Карпенко.
Согласно законодательству, решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.
По его словам, общее число граждан, включенных в списки участников референдума, составило 6 815 667 человек. По предварительным данным, участие в референдуме приняли 78,63 % граждан, включенных в списки для голосования, то есть республиканский референдум считается состоявшимся.
Принятое на референдуме решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования. ЦИК Белоруссии запланировал проведение итогового заседания комиссии по референдуму на 3 марта.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.
В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны.
Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.