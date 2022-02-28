Так она прокомментировала одобренные странами G7 антироссийские санкции в связи с проведением на Украине миротворческой операции силами российской армии.
«Там есть до этого чем заняться, в частности нужно давно "семерке" посчитать ущерб, который ее страны нанесли миру как минимум за последние 20-25 лет, и рассчитаться по долгам в нескольких точках, на нескольких континентах мира», — подчеркнула Захарова.
США, Британия, страны Евросоюза и Япония вводят против России масштабные санкции после того, как Россия была вынуждена начать спецоперацию по принуждению Украины к миру.
В этой стране более семи лет идет гражданская война, в которой гибнут русскоязычные жители Донбасса, однако ЕС и США все эти годы подталкивали Киев к невыполнению минских соглашений по мирному урегулированию конфликта.
Параллельно Украина закрепила в конституции планы по вступлению страны в НАТО, что создало серьезные угрозы для безопасности России.
24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.