Государствам, входящим в состав так называемой «Большой семерки», прежде чем обвинять в чем либо Москву нужно подсчитать, какой ущерб они нанесли миру, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1»

Так она прокомментировала одобренные странами G7 антироссийские санкции в связи с проведением на Украине миротворческой операции силами российской армии.

«Там есть до этого чем заняться, в частности нужно давно "семерке" посчитать ущерб, который ее страны нанесли миру как минимум за последние 20-25 лет, и рассчитаться по долгам в нескольких точках, на нескольких континентах мира», — подчеркнула Захарова.

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

В этой стране более семи лет идет гражданская война, в которой гибнут русскоязычные жители Донбасса, однако ЕС и США все эти годы подталкивали Киев к невыполнению минских соглашений по мирному урегулированию конфликта.

Параллельно Украина закрепила в конституции планы по вступлению страны в НАТО, что создало серьезные угрозы для безопасности России.

24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.