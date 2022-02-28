Ранее Евросоюз ввел запрет на полеты российской авиации в своем воздушном пространстве.
«Начинаются разговоры о том, что мы должны якобы оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции. Какая-то чушь», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД РФ была вынуждена констатировать, что ООН оказалась неспособна обеспечить прибытие делегации России во главе Лавровым на заседание Совета ООН по правам человека в Женеве.
США, Британия, страны Евросоюза и Япония вводят против России масштабные санкции после того, как Россия была вынуждена начать спецоперацию по принуждению Украины к миру.
В этой стране более семи лет идет гражданская война, в которой гибнут русскоязычные жители Донбасса, однако ЕС и США все эти годы подталкивали Киев к невыполнению минских соглашений по мирному урегулированию конфликта.
Параллельно Украина закрепила в конституции планы по вступлению страны в НАТО, что создало серьезные угрозы для безопасности России.
24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.