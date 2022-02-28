Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала бюрократическую волокиту, с помощью которой представители Европейского союза фактически блокируют участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве

Ранее Евросоюз ввел запрет на полеты российской авиации в своем воздушном пространстве.

«Начинаются разговоры о том, что мы должны якобы оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции. Какая-то чушь», — подчеркнула Захарова.

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

США, Британия, страны Евросоюза и Япония вводят против России масштабные санкции после того, как Россия была вынуждена начать спецоперацию по принуждению Украины к миру.

В этой стране более семи лет идет гражданская война, в которой гибнут русскоязычные жители Донбасса, однако ЕС и США все эти годы подталкивали Киев к невыполнению минских соглашений по мирному урегулированию конфликта.

Параллельно Украина закрепила в конституции планы по вступлению страны в НАТО, что создало серьезные угрозы для безопасности России.

24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.