Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о прекращении полетов по европейским маршрутам c 28 февраля, сообщает РИА Новости

Главы МИД стран Евросоюза ранее договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

«В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает c 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов», — цитирует агентство сообщение компании.

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Страны Евросоюза, Британия, США и Япония вводят против России масштабные санкции после того, как Россия была вынуждена начать спецоперацию по принуждению Украины к миру.

В стране более семи лет идет гражданская война, в которой гибнут русскоязычные жители Донбасса, однако ЕС и США все эти годы подталкивали Киев к невыполнению минских соглашений по мирному урегулированию конфликта.

Параллельно Украина закрепила в конституции планы по вступлению страны в НАТО, что создало серьезные угрозы для безопасности России.

24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.