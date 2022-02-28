Постпред РФ при ООН Василий Небензя, которого цитирует РИА Новости, заявил о миллионах фейков о российской военной операции на Украине, ходящих в соцсетях

"Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушений гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов", — сказал Небензя.

"Кроме того, в соцсетях размещены целые обучающие пособия о том, как снять фейки, порочащие нашу военную операцию. А всего по украинским соцсетям гуляет сегодня 1,2 миллиона подобных фейков", — указал он. Националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит - Постпред РФ в ООН Небензя © REUTERS, Carlo Allegri

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.

В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.