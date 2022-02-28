Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности республики ответить зеркально на абсурдные санкции, которые ввели против России чиновники Евросоюза и Британии

Он отметил, что антироссийские ограничения столь абсурдны, что остается лишь смеяться над этими бесплодными попытками.

«Заморозили они там пустоту. Полный конфуз! И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жестко отомстить, и меры должны быть зеркальными», — написал Кадыров.

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout Борису Джонсону, главе МИД Великобритании Лиз Трасс, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейской дипломатии Жозепу Боррелю отказаться от своих заявлений о вводе санкций против России.

По его словам, «в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции».

«Закрыть чеченское небо для полетов их джетов; — Заморозить все рублевые активы Джонсона в чеченских банках; — Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения — и в Самашках; — Признать гнусным пережитком средневековья леворульное движение; — И признать, наконец, что не бывает английского чая!», — заявил Кадыров.

Эти требования еврочиновники должны выполнить в срок «до 31 февраля». Глава Чечни иронично отметил, что это станет уроком для других государств, которым стоит как следует подумать перед тем, как вводить какие-то санкции.