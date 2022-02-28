Российские военные без потерь овладели городом Бердянск на юго-востоке Украины, заявил советник президента Украины Алексей Арестович в своем видеообращении, опубликованном 28 февраля

Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса. По данным ООН ее жертвами стали более 13 тыс. человек.

«Бердянск заняли российские войска. Там не было наших войск. Они этот город взяли», — признал Арестович.

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Параллельно Киев заявил о намерении вступить в НАТО, внеся свои евроатлантические устремления в конституцию Украины.

Также на территории Украины обустраивались базы для американских и британских военных, что создавало серьезнейшие угрозы безопасности России.

22 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля началась спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины.