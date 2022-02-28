Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса. По данным ООН ее жертвами стали более 13 тыс. человек.
«Бердянск заняли российские войска. Там не было наших войск. Они этот город взяли», — признал Арестович.
Украинские власти затягивали выполнение минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе на протяжении последних семи лет.
Параллельно Киев заявил о намерении вступить в НАТО, внеся свои евроатлантические устремления в конституцию Украины.
Также на территории Украины обустраивались базы для американских и британских военных, что создавало серьезнейшие угрозы безопасности России.
22 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля началась спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины.