Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.
«Четверо суток идет специальная миротворческая операция. Мы все понимаем, что она — единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей страны в будущем», — отметил политик.
Он также подчеркнул, что Россия не посягает на независимость Украины и наоборот, сделает все для того, «чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а Россия обрела безопасность для своих граждан».