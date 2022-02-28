Спецоперация Вооруженных сил Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины - это единственная возможность установить мир и предотвратить масштабную войну, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram в ночь на 28 февраля

Силами ВС РФ с 24 февраля проводится спецоперация по принуждению к миру киевского режима, более семи лет ведущего гражданскую войну с республиками Донбасса, в результате которой по данным ООН погибли свыше 13 тыс. человек.

«Четверо суток идет специальная миротворческая операция. Мы все понимаем, что она — единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей страны в будущем», — отметил политик.