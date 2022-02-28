"Угрозу для них сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом. Есть множество свидетельств, распространяемых простыми украинцами, о том, что националисты, невзирая на их протесты, размещают тяжелую технику и системы залпового огня в жилых кварталах", — сказал Небензя.
"Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое должно получить должное осуждение. По сути это та же тактика, которую применяют террористы ИГИЛ*. Вся ответственность за возможные последствия лежит на майданном режиме", — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.
В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
* Организация признана террористической и запрещена в России.