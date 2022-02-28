Украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, которого цитирует РИА Новости

"Угрозу для них сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом. Есть множество свидетельств, распространяемых простыми украинцами, о том, что националисты, невзирая на их протесты, размещают тяжелую технику и системы залпового огня в жилых кварталах", — сказал Небензя.

"Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое должно получить должное осуждение. По сути это та же тактика, которую применяют террористы ИГИЛ*. Вся ответственность за возможные последствия лежит на майданном режиме", — подчеркнул он. Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.



* Организация признана террористической и запрещена в России.