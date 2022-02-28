Еврокомиссия не исключает, что число перемещённых жителей Украины может быть более 7 миллионов человек, заявил еврокомиссар Янез Ленарчич на пресс-конференции, которую цитирует РИА Новости

"В настоящее время ожидаемое количество перемещенных украинцев составляет более 7 миллионов человек", — сказал Ленарчич.

Как ранее информировала Еврокомиссия, в Евросоюз въехало около 300 тысяч жителей Украины, лишь очень малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите.

Подавляющая часть приехавших имеет биометрические паспорта, поэтому они могут оставаться в Евросоюзе без виз до 90 дней. Большинство из них приняли родственники, уточнила еврокомиссар Илва Йоханссон на той же пресс-конференции. Она отметила, что ЕС должен быть готов к более серьёзному "наплыву людей, который хотят приехать и которые должны приветствоваться Евросоюзом". Два дня без сна на границе, чтобы бежать в Польшу. Но 100 тысячам украинцев это удалось © Суспільне

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.