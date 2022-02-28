На Украине силами ВС РФ проводится спецоперация по принуждению киевского режима к миру. Более семи лет власти страны ведут гражданскую войну с Донбассом, в результате которой погибли более 13 тыс. человек.
Европейские дипломаты всячески затягивали мирный процесс, поощряя Киев игнорировать взятые на себя обязательства. Теперь они резко усиливают накачку Украины оружием.
«Мы намерены поставлять оружие, в том числе боевые самолеты», — сказал Боррель на брифинге по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.
Он также сообщил, что главы МИД ЕС договорились о поставках вооружений украинской армии на сумму 450 млн евро. Еще на 50 млн будет поставлено нелетальное оборудование.
Помимо этого некоторые государства ЕС будут поставлять на Украину вооружения в рамках двусторонних отношений. Поставки будут осуществляться через Польшу, уточнил Боррель.
По его словам, решение будет официально оформлено и опубликовано в ближайшие часы.