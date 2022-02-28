Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи Украине предоставить среди прочего боевые самолеты, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ночь на 28 февраля

На Украине силами ВС РФ проводится спецоперация по принуждению киевского режима к миру. Более семи лет власти страны ведут гражданскую войну с Донбассом, в результате которой погибли более 13 тыс. человек.

Европейские дипломаты всячески затягивали мирный процесс, поощряя Киев игнорировать взятые на себя обязательства. Теперь они резко усиливают накачку Украины оружием.

«Мы намерены поставлять оружие, в том числе боевые самолеты», — сказал Боррель на брифинге по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Помимо этого некоторые государства ЕС будут поставлять на Украину вооружения в рамках двусторонних отношений. Поставки будут осуществляться через Польшу, уточнил Боррель.

По его словам, решение будет официально оформлено и опубликовано в ближайшие часы.