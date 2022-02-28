Украинские военные на территории Донецкой Народной Республики спешно отступают, оставляя боеприпасы, оружие и прочее имущество, сообщает РИА Новости 28 февраля со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout Как сообщается, на оставленных ВФУ позициях близ Мариуполя брошены противотанковые выстрелы к ручным противотанковым гранатометам (РПГ), противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), патроны, гранаты, экипировка и большие запасы продовольствия. Украинские военные также оставили на позициях американские противобункерные гранатометы и сделанные в Болгарии боеприпасы к вооружениям времен СССР.