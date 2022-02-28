Освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от вооруженных формирований украины (ВФУ) началось 24 февраля. С тех пор восстановлен контроль республик над десятками населенных пунктов.
Как сообщается, на оставленных ВФУ позициях близ Мариуполя брошены противотанковые выстрелы к ручным противотанковым гранатометам (РПГ), противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), патроны, гранаты, экипировка и большие запасы продовольствия.
Украинские военные также оставили на позициях американские противобункерные гранатометы и сделанные в Болгарии боеприпасы к вооружениям времен СССР.