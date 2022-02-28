Члены Совета безопасности (СБ) Организации объединенных наций (ООН) поддержали резолюцию о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости 27 февраля

Постпред США напомнила о невозможности исключения России из Совета безопасности ООН © скриншот YouTube

Таким образом, члены СБ ООН применили резолюцию Генассамблеи ООН 377 от 1950 года. Она предусматривает передачу в ГА ООН рассмотрение вопросов, связанных с угрозой для всего мира, нарушением стабильности или актом агрессии, по которым в СБ не смогли прийти к решению.

Для применения этой резолюции необходимо, чтобы ее поддержали 9 членов Совбеза из 15, применение права вето постоянных членов СБ ООН к ней невозможно. ГА ООН самостоятельно рассматривает такой вопрос и дает рекомендации СБ ООН, в том числе относительно ввода военного контингента на территорию конфликта.

26 февраля США и Албания после того, как Россия заблокировала в резолюцию Совбеза ООН, осуждающую спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины инициировали созыв заседания, целью которого было проведение процедурного голосования по рассмотрению украинского вопроса в рамках резолюции Генассамблеи ООН 377.