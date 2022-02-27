Делегация киевского режима отправилась на границу Украины и Белоруссии через Польшу, переговоры могут начаться только утром, сообщает РИА Новости 27 февраля со ссылкой на белорусского политолога Юрия Вознесенского, близкого к организаторам переговоров

Расстрелы и фосфорные снаряды в Киеве, «живой щит» в Северодонецке. Хроника событий на Украине на 19:00 27 февраля © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Владимир Мединский сообщил, что будет ждать реакции Киева до 15:00, после чего миссия будет свернута.

Президент Владимир Зеленский незадолго до окончания этого срока позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и заявил, что согласен на переговоры.

По словам украинского лидера, он получил обещания Лукашенко не отправлять свой спецназ и ракеты на Украину с момента разговора с ним и до того времени, как переговоры закончатся и украинская группа переговорщиков не вернется в Киев.

Сначала украинская сторона обещала, что переговоры состоятся 27 февраля, однако о времени прибытия своей делегации на место переговоров, в качестве которого был выбран пункт пропуска Александровка-Вильча, сообщать отказалась, сказав только, что это займет некоторое время, так как будет выбран секретный безопасный кружной маршрут.

«Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию — ред.) через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест). Они едут огромным кругом», — цитирует вознесенского РИА Новости.

На Украине силами ВС РФ проводится спецоперация по принуждению киевского режима к миру. Более семи лет власти страны ведут гражданскую войну с Донбассом, в результате которой погибли более 13 тыс. человек.

Украинские власти все эти годы затягивали выполнение минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Параллельно страна заявила о намерении вступить в НАТО, что создавало серьезнейшие угрозы безопасности России.

22 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля началась спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины.