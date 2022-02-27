Банк России возвращается к покупке золота на внутреннем рынке, сообщает пресс-служба ЦБ РФ 27 февраля

«Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — сообщает ЦБ. Европарламент поддержит новые санкции против России © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Отмечается, что ЦБ не осуществлял покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов уже два года.

Утром 24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы.

Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, ограничительные меры были введены против первых лиц государства, часть европейских стран закрыла для РФ свое воздушное пространство, а представители соцсетей и крупных интернет-площадок заявили, что ограничат Россию в использовании своих продуктов.