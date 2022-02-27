В Минобороны Германии заявили, что реакция на перевод стратегических сил РФ в режим особого боевого дежурства будет согласована в НАТО, передаёт РИА Новости 27 февраля

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт назвала угрозой заявление президента РФ Владимира Путина о переводе стратегических сил сдерживания на особый режим боевого дежурства. Еврокомиссия анонсировала новые антироссийские меры © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Такие заявления нужно принимать всерьез. Мы с обеспокоенностью наблюдали за заявлением. Теперь предстоит в НАТО обсудить, как реагировать на это, чтобы внести вклад в эскалацию. Сейчас речь идет о том, чтобы сохранять холодной голову в этой очень, очень сложной ситуации», — заявила министр.

Ранее Путин на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в связи с агрессивными высказываниями лидеров стран НАТО в адрес России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.