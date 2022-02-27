Если факт нарушения Виктором Медведчуком условий домашнего ареста подтвердится, прокуратура Украины объявит его в розыск, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 27 февраля

«Если мы не убедимся, что он дома, мы его, конечно, будем объявлять в розыск. Как только мы его объявим в розыск и найдем его, мы пойдем в суд и будем просить для него новую меру пресечения — содержание под стражей. Я думаю, что суд в данном случае станет на нашу сторону», — заявила Венедиктова. Кулеба: Украина не собирается капитулировать в результате переговоров с РФ © REUTERS, Johanna Geron

Генпрокурор также отметила, что ведомство находится в контакте с адвокатами политика и ожидает информации о его местонахождении.

В свою очередь, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что политик был эвакуирован в безопасное место, а не сбегал из-под домашнего ареста.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.